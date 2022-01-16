الخارجية الأمريكية تجدد دعمها لإعادة إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل سياسي دائم للصراع في الصحراء

المملكة المغربية عبرت عن التزامها باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة

أعرب مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبه بالزيارة الأولى، للمبعوث الأممي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، الذي بدأ جولات الحوار بين أطراف النزاع من أجل الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم.

وأكد المكتب: “نحن ندعم جهوده لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول للصراع في الصحراء من لدن الطرفين”. حسب موقع هسبريس المغربي.

وكان ستيفان دي ميستورا حل بالرباط الخميس الماضي، حيث بدأ جولته الأولى في المنطقة منذ توليه منصبه في نونبر/تشرين الثاني 2021، ويعقد دي مستورا، بعد لقائه بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، لقاءات مع مسؤولي البوليساريو في تندوف والرابوني يومي السبت والأحد، قبل التوجه إلى الجزائر ونواكشوط.

ومن جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الدبلوماسية الأمريكية في الجزائر رحبت بالزيارة الأولى التي أداها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا إلى مخيمات الصحراء.

وقالت السفارة في تغريدة لها على توتير: "نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا، الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية". حسب موقع RT بالعربي.

يشار إلى أن هذه الزيارة الإقليمية لدي ميستورا تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها إلى كل الأطراف لمواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة.

ويذكر أن المملكة المغربية عبرت عن التزامها باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وبحضور الأطراف الأربعة.