ناشط سياسي إيراني يؤكد أن رئيسي سيوقع مع نظيره الروسي اتفاقية تسليحية مهمة

قال محمد صادق الحسيني إن "الاتفاقية التسليحية التي سيوقها الجانبان تشمل طائرات سوخوي 30 و 35"

أكد الناشط السیاسي والإعلامي الإيراني، محمد صادق الحسيني، اليوم الإثنين، أن "الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيوقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الأربعاء المقبل، اتفاقية تسليحية مهمة جدا"مضيفا أن "الاتفاقية التسليحية التي سيوقها الجانبان تشمل طائرات سوخوي 30 و 35 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية S400"،

وقال محمد صادق الحسيني، نقلا عن مصادر في الرئاسة الايرانية إنه "سيرسم الرئيسان الخطوط العريضة لاتفاقية طويلة الامد بين البلدين خلال زيارة جوابية من بوتين لطهران قريبا" بحسب ما أورده موقع إيران بالعربي.

ومن جانب آخر، أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أمس الأحد، أن "توقيع وثيقة التعاون طويلة الأمد بين طهران وموسكو ليس ضمن أجندة الزيارة القادمة للرئيس، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا". حسب موقع RT بالعربي.

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، موضحا: "بما أن تفاصيل وبنود الوثيقة بحاجة للمزيد من الدراسة وتحتاج إلى تفاهمات أولية بين الجانبين، لن يتم الانتهاء من تحضير المعاهدة من أجل توقيعها من قبل الرئيسين الإيراني والروسي، انما الرئيسان سوف يناقشان الاتفاقية من أجل حصول تفاهمات أولية بشأنها".

وكانت قناة روسيا-1 التلفزيونية قد ذكرت أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بينهما في الوقت الذي تحاول فيه موسكو المساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.