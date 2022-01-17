بدون شروط مسبقة .. أرمينيا تؤكد استعدادها لفتح الحدود مع تركيا

قال ارشكيان: إن "موقفنا لم يتغير. أرمينيا مستعدة، لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة"

أكد نائب رئيس برلمان أرمينيا هاكوب ارشكيان، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لفتح الحدود مع تركيا، ولبدء تطبيع العلاقات معها دون شروط مسبقة، مشددا على أن ذلك "يلبي مصالح أرمينيا والشعب الأرمني".

وقال ارشكيان، في جلسة البرلمان: إن "موقفنا لم يتغير. أرمينيا مستعدة، لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة". مشددا على أن ذلك يلبي مصالح أرمينيا والشعب الأرمني، حسب موقع RT بالعربي.

وعقد الاجتماع الأول بين الممثلين الخاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات في 14 يناير/كانون الثاني بموسكو، وجرى الاجتماع بوساطة نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو. واتفق الجانبان خلال ذلك، على الدخول في حوار بناء وغير مسيس من أجل تحديد أرضية مشتركة للحوار.

وكانت شركة الطيران الأرمنية "فلاي ون أرمينيا" قد حصلت في وقت سابق على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين أرمينيا وتركيا، ومن المقرر أن تبدأ رحلات الطيران بين إسطنبول ويريفان في أوائل شباط/فبراير.

يشار إلى أن الدولتان عينت مبعوثين خاصين لتطبيع العلاقات بينهما العام الماضي، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد سنوات من العداء.

ويذكر أن تركيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا، وأغلقت الحدود معها عام 1993، بعد احتلال أرمينيا مدينة كلبجار الأذرية أثناء حرب كاراباخ الأولى، بعدما كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عام 1991 عقب انهيار الاتحاد السوفييتي