محادثات جنيف: الولايات المتحدة تقترح تقليص الصواريخ في أوروبا الشرقية ونطاق المناورات العسكرية

تم تبليغ الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية بالعرض الأولي لكن المحادثات ما زالت بطور البدايات

اقترح الوفد الأمريكي على الجانب الروسي تقليص عدد الصواريخ في أوروبا الشرقية وتقليص نطاق المناورات العسكرية، بشرط أن تلتزم روسيا بنفس الخطوات، وذلك خلال محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، في جنيف، وفق النشر في موقع يسرائيل ديفنس.

وقالت رئيسة الوفد الأمريكي للمحادثات نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان للصحفيين إنه تم تبليغ الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجي ريبكوف بهذا العرض، لكنها أكدت أن هذه المحادثات ما زالت بطور البدايات.

كما شددت شيرمان على أنه لن تتم الموافقة على أي خطط دون مشاورات مع الناتو وأوكرانيا، وقالت شيرمان إن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة نشر بطاريات الصواريخ بموجب اتفاقية الحد من الصواريخ النووية، وهي المعاهدة التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2019.

ونشر موقع ديفنس نيوز أن روسيا قد أعربت عن قلقها من أن الولايات المتحدة أعادت تنشيط قيادة المدفعية الخمسين في ألمانيا، وتطالب بضمانات بعدم نشر أي من الجانبين صواريخ متوسطة أو قصيرة المدى يمكن أن تضمن إلحاق الضرر بأراضي الطرف الآخر.

وتواصل شيرمان التأكيد على موقف الولايات المتحدة الرافض للمقترح الروسي بأن يلتزم الناتو بعدم توسيع مجالات عمله باتجاه أوروبا الشرقية فيما تتواصل المحادثات في الوقت ذاته بين الطرفين في سويسرا.

وبدأت بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير، في جنيف محادثات رسمية بين ممثلين من واشنطن والكرملين، من شأنها أن تقرر مصير المنطقة. ومن المقرر أن يناقش الطرفان المطالب الأمنية لروسيا في أوروبا الشرقية، ونشر قوات الناتو والتصعيد على الحدود الأوكرانية.