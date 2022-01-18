وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجة إلى 1.6 مليار دولار في عام 2022

تدير وكالة "أونروا"، حوالي 700 مدرسة في الأراضي الفلسطينية، بشكل خاص، حيث يتم تعليم 550 ألف فتاة وفتى

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة "تواجه قصورًا مزمنًا في الميزانية، مما يهدد بشكل خطير قدرتها على الحفاظ على خدماتها"، ليطلق نداءً إلى المجتمع الدولي لجمع 1.6 مليار دولار هذا العام، لمواجهة العجز المالي.

وأضاف لازاريني، أن المبلغ الذي تطلبه "أونروا" لعام 2022 من شأنه أن "يسهم بشكل مباشر في رفاهية اللاجئين الفلسطينيين وفي جهود مكافحة واحتواء وباء كورونا، وفي الاستقرار الإقليمي"، بحسب ما ورد في بيان أصدرته الوكالة على هامش مؤتمر صحفي.

وحذرت وكالة "أونروا"، نهاية عام 2021، من أن "صعوبات ميزانيتها تهدد استمرار برامجها في أنشطتها الثلاثة الرئيسية، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية".

وبدأت مشاكل الوكالة تتفاقم، بعد أن سحبت الولايات المتحدة (المساهم الرئيسي) ، تمويلها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي الوقت الذي "أكدت فيه إدارة جو بايدن، العام الماضي، أنها ستعيد المساعدة للفلسطينيين" من خلال تمويل "أونروا".

وتدير وكالة "أونروا"، حوالي 700 مدرسة في الأراضي الفلسطينية، بشكل خاص، حيث يتم تعليم 550 ألف فتاة وفتى، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية، كما أنها تقدم مساعدات لـ "أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، أو أحفاد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان".