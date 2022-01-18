شركة رفائيل الاسرائيلية تسعى لاقامة شركتان جديدتان في اوروبا

الشركة في المانيا ستعمل على تسويق نظام معطف الريح لدبابات ليوبارد

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" انه خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية الاخير الاحد أقر بأن تقوم شركة "رفائيل" الاسرائيلية الأمنية الحكومية باقامة شركتان جديدتان لها في اوروبا، واحدة في ألمانيا وأخرى في بريطانيا. وهدف هذه الشركات تسويق منتجات الشركة في اوروبا والذي يتطلب تواجد محلي في الدول المشار اليها.

في ألمانيا يدور الحديث عن شركة تهدف الى تسويق نظام معطف الريح لدبابات ليوبارد الألمانية ومن الممكن أيضا بالنسبة للدول التي تمتلك هذا الطراز من الدبابات. الشركة هي عبارة عن شراكة بين رفائيل (بواسطة شركة بملكيتها في اوروبا) وKMW و GDLSـ، رفائيل ستحتفظ بـ 40 بالمئة من أسهم الشركة الجديدة وباقي الشركاء الاخرين سيمتلكون 30 بالمئة لكل واحد منها.

كما ان شركة KMW المنتجة لدبابات ليوبارد هي شركة المانية مع تاريخ طويل، وتأسست الشركة من خلال دمج شركتان ألمانيتان بدأوا العمل في نهاية القرن الـ19، ويتضح أنه مثل عدد متنوع من الشركات الالمانية اليوم ان الشركة Krauss-Maffei Wegmann عملت ايضا مع النازيين ايضا.

ووفقا لتقرير "يسرائيل ديفنس" الذي نقل معلومات من موقع hitler-archive ان هذه الشركة كانت من بين الشركات الثلاثة التي خططت وبنت للزعيم النازي هتلر قطاره الخاص والذي تجول به خلال سفراته في انحاء المانيا واوروبا.