القاتل النرويجي بريفيك يلقي التحية النازية قبل جلسة الاستماع المشروط

وضع بريفيك علامة تفوق بيضاء بأصابعه قبل أن يرفع ذراعه اليمنى في تحية نازية عند دخوله المحكمة

قام القاتل الجماعي أندرس بيرينج بريفيك، اليوم الثلاثاء، بإلقاء تحية النازيين أثناء دخوله المحكمة لحضور جَلسة ستقرر ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بشروط بعد أن أمضى أكثر من عقد خلف القضبان.

ووضع بريفيك علامة تفوق بيضاء بأصابعه قبل أن يرفع ذراعه اليمنى في تحية نازية عند دخوله المحكمة مرتدياً بذلة وحليق الرأس، كما حمل لافتات مطبوعة باللغة الإنجليزية، من بينها لافتة كتب عليها "أوقفوا إبادة شعبنا الأبيض"

وألقى بريفيك باللوم في جرائمه على التطرف عبر الإنترنت من قبل شبكة من المتطرفين اليمينيين بلا قيادة، مما حفز هجماته، مؤكدا "لقد تعرضت لغسيل دماغ". مشيرا أنه سيواصل النضال من أجل التفوق الأبيض والهيمنة النازية عبر الوسائل السلمية.

ومن جانبه، قال محاميه، أويستين ستورفيك، إن بريفيك يعتزم الإفراج عنه في نهاية المطاف.

وفي نفس السياق، قالت المدعية المسؤولة هولدا كارلسدوتير لرويترز ، قبل الجلسة "موقفنا هو أنه من الضروري استمرار الحبس لحماية المجتمع".

ومن المقرر أن تنعقد المحكمة حتى يوم الخميس ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق هذا الشهر – لكن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن يظل وراء القضبان لأنه لم يظهر أي ندم.

يشار أنه في 22 يوليو/تموز 2011، فجر بريفيك سيارة مفخخة أمام مقر الحكومة في أوسلو بعد أشهر من الاستعدادات، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات. ثم قاد سيارته إلى جزيرة أوتويا، حيث فتح النار على المعسكر الصيفي السنوي لجناح الشباب في حزب العمل اليساري. قُتل 69 شخصًا، معظمهم من المراهقين، قبل أن يستسلم بريفيك للشرطة.

ويذكر أن المحكمة أدانته في نفس العام بارتكاب أعمال إرهابية بعد أن وجدته عاقلًا جنائيًا، رافضة رأي النيابة بأنه مصاب بالذهان. لم يستأنف بريفيك عقوبته.