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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 رجال أعمال لبنانيين بسبب علاقتهم بحزب الله

i24NEWS

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عناصر حزب الله يقفون أمام تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني ، خلال حفل إحياء الذكرى الثانية لاغتياله ، في الضاحية الجنوبية لبيروت ، لبنان ، 4 يناير / كانون الثاني 2022
AP Photo/Hussein Mallaعناصر حزب الله يقفون أمام تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني ، خلال حفل إحياء الذكرى الثانية لاغتياله ، في الضاحية الجنوبية لبيروت ، لبنان ، 4 يناير / كانون الثاني 2022

قال وكيل وزارة الخزانة، بريان نيلسون، إن "حزب الله يواصل جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة "

 فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء،  عقوبات على ثلاثة رجال أعمال لبنانيين قائلة إنهم على علاقة بجماعة حزب الله و إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة طاحنة.

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وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها أضافت كلا من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة، بريان نيلسون، إن "حزب الله يواصل جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية المقنعة، مما يكدس ثروات لا يراها الشعب اللبناني أبدًا". مشيرا إلى أن هذا القرار  يهدف الى منع رجال الاعمال من جمع وغسيل الاموال للجماعة "في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون تفاقم الازمات الاقتصادية والانسانية".

ومن جانبه أكد أحد العاملين بالخزانة : "يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة وعندما يعرقل حزب الله كعضو في الحكومة اللبنانية الإصلاحات الاقتصادية ويعيق التغييرات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة".

يشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة، وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.

ويذكر أن جماعة حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددا من الوزراء، كانت تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.