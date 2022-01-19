الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بأنها لم تعد تدعم خط أنابيب إيست ميد إلى أوروبا

لفت أردوغان إلى إمكانية الحديث مع إسرائيل مجددا في مسألة نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الأسابيع الأخيرة، لكل من إسرائيل واليونان وقبرص أنها لم تعد تدعم بناء مشروع خط أنابيب الغاز "إيست ميد" المقترح من إسرائيل إلى أوروبا، وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي أمس الثلاثاء إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية نقلوا الموقف الجديد الى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وامتنعت الأخيرة عن التعليق على الأمر. حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكانت إدارة ترامب ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، من المؤيدين الأقوياء للمشروع وكذلك منتدى غاز شرق المتوسط الذي يستثني تركيا بحجة أن أوروبا بحاجة إلى تنويع احتياجاتها من الطاقة مقابل روسيا.

في حين غيرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحت قيادة الرئيس جو بايدن تلك السياسة فجأة يوم الأحد وقالت إن واشنطن تحول تركيزها إلى موصلات الكهرباء التي يمكن أن تدعم كل من مصادر الغاز والطاقة المتجددة.

وفي نفس السياق، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن ضخ الغاز الطبيعي من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا لا يمكن أن يتم إلا عبر الأراضي التركية، موضحا "وزير الطاقة التركي الأسبق براءت ألبيراق كان قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي في هذا الشأن، وحينها كانت لدينا الفرصة لتنفيذ هذا الأمر مع إسرائيل، لكن الظروف حينها أعاقت هذه الخطوة". حسب موقع RT بالعربي.

ولفت أردوغان إلى إمكانية الحديث مع إسرائيل مجددا في مسألة نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مشيرا أن الجانب الإسرائيلي على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء يبعثون رسائل في هذا الشأن إلى تركيا.

يشار أنه في 3 يناير/ كانون ثاني 2019، وقعت قبرص اليونانية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط "إيست ميد/ EASTMED" لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.

ويذكر أن الخارجية التركية كانت قد انتقدت في يناير/ كانون الثاني 2020، اتفاقية "إيست ميد" بين اليونان وقبرص الرومية وإسرائيل، مؤكدة أن مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية قبرص التركية، لن يتكلل بالنجاح.