طالبان تدعو حكومات الدول و على رأسها الدول الإسلامية للاعتراف بالحكومة الأفغانية

وتابع أخوند "لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين... بل من أجل العامة"

طالب رئيس الوزراء في حركة طالبان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم الأربعاء، حكومات الدول وعلى رأسها الدول الإسلامية للاعتراف رسميا بإدارة بالحكومة الأفغانية التي استولت على السلطة في آب/اغسطس.، مؤكدا أنه "تم الوفاء بجميع الشروط المطلوبة".

وقال أخوند خلال مؤتمر صحافي في كابول "أطلب من جميع الحكومات، وخاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف بنا رسميا"، وذلك في أول ظهور علني كبير له منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/أيلول.

وتابع أخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بحكومته "لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين... بل من أجل العامة"، مضيفا أن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن.

يشار أنه لم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الوضع عن كثب لمعرفة الطريقة التي سيحكم بها الإسلاميون البلاد من خلالها بعدما عُرفوا بانتهاكهم حقوق الإنسان في ولايتهم الأولى من العام 1996 حتى 2001.

ويذكر أن عدة دول غربية بقيادة الولايات المتحدة جمدت أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.