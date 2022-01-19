تقرير:بعثة اسرائيلية وصلت السودان اليوم

من المتوقع ان تعود الرحلة ادراجها الى اسرائيل مساء اليوم وتأتي في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه السودان

افادت هيئة البث الرسمية "كان" ان طائرة خاصة تقل بعثة اسرائيلية هبطت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، وانطلقت الطائرة صباح اليوم من مطار بن غوريون ، ونفذت "توقف ديبلوماسي" في شرم الشيخ في مصر للحصول على مسار رحلة، ومن ثم واصلت طريقها الى السودان، ومن المتوقع ان يعود الوفد الى اسرائيل مساء اليوم

التقرير الاخير حول بعثة اسرائيلية زارت السودان كان بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني ضد الحكم المدني في البلاد. ومنذ ذلك الحين، الاوضاع في البلاد لم تستقر، ومؤخرا قدم رئيس الحكومة السودانية السابق عبد الله حمدوك استقالته، بسبب عدم قدرته على اقامة حكومة جديدة بعد استئنافه التحالف مع قيادات الجيش السوداني وعودته الى منصبه.

في اطار "الانقلاب" في شهر تشرين اول/اكتوبر تم اقاله حمدوك ووضعه تحت الاقامة الجبرية لعدة ايام، في تشرين اول/اكتوبر تم التوصل الى اتفاق تطبيع علاقات بوساطة امريكية بين اسرائيل والسودان، لكن الصراعات السياسية وعدم الاستقرار في البلاد أعاقت استكماله.