الرئيس الإيراني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية للقاء بنظيره الروسي

الرئيس الإيراني يؤكد أن البلدين "تعتبران دولتين مهمتين وقويتين، ولهما ثقلهما في المنطقة"

أفادت وكالة الأنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسيناقش الجانبان مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وإيران.

وأكد بيان صادر عن الكرملين، أنه سيجري الجانبان محادثات من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري، ناهيك عن مناقشة ملفات دولية وإقليمية ملحة والمسائل المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي.

وكان الرئيس الإيراني قد أكد قبیل مغادرته طهران، أنّ "زيارته الحالية إلى موسكو يمكن أن تكون نقطة تحوّل لكل علاقات بلاده مع روسيا، نظراً إلى حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات". مضيفا أنّ البلدين "تعتبران دولتين مهمتين وقويتين، ولهما ثقلهما في المنطقة، والمحادثات بين البلدين ستترك تأثيراً في ضمان أمن المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقلیمیة".

وأضاف رئيسي : "نحن وروسيا أعضاء في العديد من المنظمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، کمنظمة شنغهاي للتعاون، إنّ التعاون معها من شأنه أن يترك تأثيره في تعزيز الخطوات التجارية والاقتصادية المشتركة". لافتا إلى أنّ المصالح المشتركة بين إيران وروسيا في المنطقة "ستضمن الأمن وتضع حداً لنهج الأحادية في المنطقة. ويمكن للبلدین توظيف إمكانياتهما لتحسين الأوضاع في المنطقة".

وأشار رئيسي أن "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وروسيا ليس مرضيا لأي منا ونأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة مؤثرة على ارتقاء وتحسين العلاقات".