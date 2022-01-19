الصحة العالمية: "ما زال وباء كورونا بعيدا عن نهايته" والمتحور"أوميكرون" يفتك بأوروبا

سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة خلال 24 ساعة فيما أعلنت فرنسا عن نحو نصف مليون حالة، أمس الثلاثاء

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء كورونا لم ينته بعد فيما سجلت فرنسا وألمانيا أعدادا قياسية جديدة للإصابات خلال الساعات الـ 24 المنصرمة، في ما تفشى المتحور"أميكرون" بشكل واسع في أنحاء العالم، ما دفع بعض الدول لإعادة فرض إجراءات جديدة وتسريع إطلاق حملات التطعيم بالجرعات المعززة.

وقال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس "ما زال هذا الوباء بعيدا عن نهايته"وتعد أوروبا في عين عاصفة الإصابات، إذ سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة خلال 24 ساعة فيما أعلنت فرنسا عن نحو نصف مليون حالة، الثلاثاء.

وحذر تيدروس من التقليل من مدى خطورة المتحور أوميكرون، الذي تفشى بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولا إلى شرق آسيا، وقال "قد تكون أوميكرون أقل شدة، بالمعدل، لكن الرواية القائلة إنها مرض خفيف مضللة".

وسجلت أوروبا الأسبوع المنصرم خمسة ملايين إصابة وتوقعت منظمة الصحة بأن أوميكرون قد يصيب نصف سكان القارة بحلول مارس/ آذار، ما سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات.

وسجّلت ألمانيا، الثلاثاء، 112,323 إصابة جديدة بالفيروس و239 وفاة، وفق ما أعلن مسؤولون فيما رصد أوميكرون في أكثر من 70 في المائة من الإصابات. وسجلت فرنسا مؤخرا معدلا يوميا للإصابات بلغ حوالي 300 ألف حالة. وتكشف الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن البلد سجّل 464,796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو عدد قياسي جديد.