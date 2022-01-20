مسؤول امريكي مشارك بالمفاوضات مع ايران :"مفاوضات فيينا تسير ببطء شديد"

تشارك ايران والدولى بمفاوضات في فيينا حول البرنامج النووي الايراني والهدف العودة للاتفاق النووي 2015

صرح مسؤول في الادارة الامريكية يشارك في مباحثات فيينا لموقع "والا" الاخباري انه من اجل التوصل الى اتفاق نووي، يجب على ايران تعجيل وتيرة التقدم بالمفاوضات مع الدول العظمى في فيينا أو إبطاء وتيرة تقدم برنامجها النووي لكسب المزيد من الوقت للديبلوماسية.

وتهدف المباحثات في فيينا في محاولة إحياء الاتفاق النووي عام 2015، وذلك بعد انسحاب الادارة الامريكية السابقة منه في عام 2018، وكنتيجة لذلك بدأت ايران برفع القيود عن برنامجها النووي وحققت تقدما كبيرا بالطريق الى سلاح نووي، وتجري الاتصالات الحالية في فيينا بين طاقم مفاوضات ايراني وديبلوماسيون من روسيا، الصين، فرنسا ، المانيا، بريطانيا والاتحاد الاوربي.

ووضعت ادارة بايدن نهاية الشهر او بداية شباط/فبراير موعدا نهائيا غير رسمي للمفاوضات النووية، والسبب المركزي لذلك هي أن الامريكيون يعتقدون انه في غضون اسابيع قليلة، البرنامج النووي الايراني سيتجاوز سقفا تكنلوجيا يحول الاتفاق في عام 2015 بدون فائدة وغير ذي صلة بعد.

المسؤول في الادارة الامريكية صرح للموقع انه "حصل تقدم حقيقي معين بالمباحثات النووية مع ايران لكنها كانت ’بطيئة بألم وقليلة لحد الالم’". وقال ان جميع مواضيع الجوهرية للمفاوضات مع ايران بقيت بها فجوات وخلافات.

من جانبه صرح ديبلوماسي اوروبي مطلع على فحوى المحادثات أنه بقيت فجوات بين ايران والدول العظمى بكل ما يتعلق بالخطوات التي يجب على ايران تنفيذها لكبح برنامجها النووي وايضا بخصوص حجم العقوبات التي تريد ايران ان تقوم الولايات المتحدة بازالتها.

وذكر التقرير ان هناك موضوع خلافي آخر يتعلق بالضمانات التي تريدها ايران لضمان ان ادارة امريكية مستقبلية لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة اخرى كما فعل ترامب وتقوم بفرض عقوبات عليها، أشار المسؤول الامريكي ان الولايات المتحدة بعثت رسائل الى الايرانيين اكثر من مرة خلال المحادثات مفادها انه لا يمكنها اعطاء ضمانات من هذا القبيل، لكن في المقابل اوضحت انها ستفعل قدر استطاعتها لتهدئة مخاوف الايرانيين.

واضاف المسؤول الامريكي المشارك في المفاوضات :"نحن أقرب من اي مرة لاتفاق لكن ايضا الأقرب الى انهيار المفاوضات" واضاف :"نحن جاهزون ونرغب بالتوصل لاتفاق بأقرب وقت، لكننا جاهزون ايضا لاحتمال أن تتعثر المفاوضات - امر اذا حدث سيرمز الى الموت النهائي للاتفاق النووي".

ومن المرتقب ان تستمر المفاوضات في فيينا خلال الاسابيع القريبة، لكن المسؤول الامريكي قال انه لا يمكن ان تستمر وقتا أكثر. الولايات المتحدة وباقي الدول العظمى اوضحت للايرانيين انهم ان احتاجوا لمزيد من الوقت للديبلوماسية يجب عليهم إبطاء برنامجهم النووي لاضافة المزيد من الوقت.

واضاف المسؤول الامريكي :"او نصل الى اختراق قريبا او أن يفرغ الاتفاق النووي من محتواه، الايرانيون يعرفون انه ان لم نتوصل الى صفقة وان لم يبطأوا برنامجهم النووي، جميعنا سندخل بالحائط".

وقال المسؤول الامريكي إنه في هذه المرحلة، جهود جميع الدول المشاركة في المحادثات النووية مركزة بالعودة الى الاتفاق النووي عام 2015 وليس باتفاق مؤقت.