تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في خليج عمان لروسيا والصين وإيران

الدفاع الروسيّة: قواتنا ستجري مع الصين وايران تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في خليج عمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قواتها البحرية تجري مع القوات البحرية الصينية والإيرانية تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في خليج عمان وذلك ابتداءً من 18 حتى 22 يناير.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها: "تجري من 18 إلى 22 يناير العام الحالي في خليج عمان والمجال الجوي فوقه التدريبات العسكرية البحرية المشتركة بين روسيا والصين وإيران CHIRU-2Q22".

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن الروس سيشركون في هذه التدريبات مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ ومنها، الطراد الصاروخي "فارياغ" والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" والناقلة البحرية الكبيرة "بوريس بوتوما".

واضاف البيان: "أن التدريبات العسكرية ستتضمن ايضًا رمايات نارية من منظومات المدفعية لإصابة أهداف بحرية، وتنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة وعمليات للبحث والإنفاذ في البحر، إضافة إلى التدريب على عمليات فحص وتحرير سفن محتجزة على يد القراصنة".

وعلى إثر ذلك ستواصل مجموعة السفن الروسية المذكورة العبور إلى مياه البحر الأبيض المتوسط حيث ستشارك إلى جانب قوات للأسطول الشمالي وأسطول البلطيق في مناورات مشتركة للقوات البجرية الروسية.