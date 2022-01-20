رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

بينيت يعزي بن زايد حول العملية الارهابية التي وقعت هذا الاسبوع في امارة ابو ظبي

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الخميس مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وأعرب عن تعازيه إثر العملية الإرهابية التي ارتكبت في وقت مبكر من هذا الأسبوع في أبوظبي.

كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة المعقدة. هذا واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال بينهما وعلى التحادث وفق الحاجة.

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، شكر آل نهيان من جانبه بينيت على "ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها".

والهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.