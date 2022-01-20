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رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

i24news

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ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
AP Photo/Markus Schreiberولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

بينيت يعزي بن زايد حول العملية الارهابية التي وقعت هذا الاسبوع في امارة ابو ظبي

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الخميس مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وأعرب عن تعازيه إثر العملية الإرهابية التي ارتكبت في وقت مبكر من هذا الأسبوع في أبوظبي. 

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كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة المعقدة. هذا واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال بينهما وعلى التحادث وفق الحاجة.

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، شكر آل نهيان من جانبه بينيت على "ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها".

والهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.