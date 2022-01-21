انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" في المحيط الهندي بين روسيا، ايران والصين

بدأت صباح اليوم مناورات بمشاركة وحدات سطحية وجوية تابعة للقوات البحرية الايرانية والصينية والروسية

بدأت صباح اليوم مناورات الحزام الامني البحري 2022 بمشاركة وحدات منوعة تابعة للقوات البحرية الايرانية والصينية والروسية في شمال المحيط الهندي علی مساحة تمتد لسبعة عشر الف كيلومتر مربع.

المتحدث باسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الديني قال بان المناورات تشهد مشاركة احدى عشرة وحدة بحرية من الجيوش الثلاث.

وأضاف: "في هذه المرحلة من المناورات ، أطلقت القوات التابعة لإيران والصين وروسيا، بقيادة المدمرة الإيرانية جماران، النيران من الاسلحة ذات عيار 20 ملم على أهداف سطحية في البحر محددة سلفا". وقال: "في المرحلة التالية، سيتم تنفيذ تمرين 'PHOTOEX' ، بما في ذلك التكوين والترتيب الهجومي للوحدات المشاركة في المناورات، بالتناسب مع التهديدات في المنطقة" .

وبحسب وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) فان المناورات ستستمر في المستقبل، وهي تقام تحت شعار " معا من اجل السلام والامن" في منطقة بمساحة 17 الف كم مربع برسالة السلام والصداقة.

واعتبر الادميرال تاج الديني منطقة شمال المحيط الهندي ذات أهمية كبيرة لوجود مجاري مائية ومضائق باب المندب ومالاکا وهرمز فیه ، واصفا المضائق الثلاثة بأنها مثلث ذهبي في المنطقة. وتابع إن بحر عمان وشمال المحيط الهندي من المناطق الحيوية للتجارة العالمية مؤکدا أن إيران والصين وروسيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الأمن البحري المستدام في المنطقة وممراتها المائية الحيوية.