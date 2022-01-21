مجموعة استخبارات امريكية: مقتل قائد من تنظيم القاعدة وحليف سابق لأسامة بن لادن

"القاعدة" تعلن مقتل مساعد ابن لادن بضربة أميركية باليمن

أعلنت مجموعة استخبارات أمريكية سايت، الليلة (الخميس - الجمعة) مقتل قائد القاعدة في شبه الجزيرة العربية صالح بن سالم بن عبيد، خلال الهجمات الأمريكية على اليمن.

وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة الجماعات مسلحة على الإنترنت، إن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد (المعروف أيضًا باسم أبو عمير الحضرمي) الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

كما أشارت كاتز إلى تقارير على تويتر عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.

جدير بالذكر، انه في إطار التوترات في المنطقة، أعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السالم هذا الأسبوع أن تنظيمه الناشط في اليمن شن هجومًا على الجيش الإماراتي وأعلن مسؤوليته عن إصابة ثلاث خزانات وقود في المنطقة الصناعية في أبو ظبي. ورداً على ذلك، هاجمت السعودية العاصمة صنعاء في هجوم عنيف، قتل فيه بحسب تنظيم الحوثي 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال.