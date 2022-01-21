تصاعد التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية: "لا نخاف من أحد، ولا حتى من الولايات المتحدة"

نائب وزير الخارجية الروسي: "روسيا لا تخشى أحدًا، ولا حتى الولايات المتحدة".

وصل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى جنيف اليوم (الجمعة) برفقة وزير الخارجية سيرغي لافروف لعقد اجتماعات مع دبلوماسيين أميركيين برئاسة وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين. واتهم نائب الوزير الروسي الأمريكيين بإثارة التوترات ، بل وقال: "روسيا لا تخشى أحدًا، ولا حتى الولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية الأمريكية في محادثات جنيف "قد لا نتوقع حل الخلافات بيننا اليوم، لكننا ملتزمون بمسار الدبلوماسية والحوار"، وحذر بلنكين أنه "من ناحية أخرى سيكون هناك رد سريع وشديد إذا قامت روسيا بغزو اوكرانيا ". وزعم وزير الخارجية الروسي بعد ذلك: "نتوقع استجابة ملموسة لمطالبنا بحلول الأسبوع المقبل، ولا نتوقع أن يكون هناك حل من محادثات اليوم".

في غضون ذلك، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن "الولايات المتحدة تواصل دراسة الإجراءات المحتملة ضد روسيا فيما يتعلق بالأزمة العسكرية". وأضافت ساكي أن "الولايات المتحدة تواصل النظر في عدد من الخيارات التي قد تتدخل بها في حال غزت روسيا اوكرانيا، وخاصة بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "عقوبات أمريكية غير مسبوقة".