الأمم المتحدة: إمكانية ظهور متحورات من وباء كورونا ستكون أخطر من "أوميكرون"

شدد على أهمية مواصلة حملة التلقيح العالمية خاصة في ظل تأخر وتيرتها من سير تحقيق الأهداف التي تم تحديدها،

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن إمكانية ظهور متحورات جديدة لوباء كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم، وقال "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كورونا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها في غوتيريش، اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان. وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية مواصلة حملة التلقيح العالمية خاصة في ظل تأخر وتيرتها من سير تحقيق الأهداف التي تم تحديدها، وصرح: "أظهر العلم بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح". وأوضح أن "توزيع اللقاحات يتم بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة، ولا بد من جعل التطعيم جماعيا".

وأشار غوتيريش إلى أنه "حددت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي مهمة تلقيح 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 و70 في المئة بحلول أواسط هذا العام. لم نقترب حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف".