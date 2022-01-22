الأمير البريطاني وليام يزور الإمارات الشهر المقبل

قال مكتب وليام، إنه سيزور دبي في 10 فبراير/شباط لتتزامن الزيارة مع احتفال الإمارات بالذكرى 50 لتأسيسها

أكد قصر كنسينجتون أمس الجمعة، أن الأميرويليام دوق كامبريدج، حفيد الملكة إليزابيث سيزور الإمارات الشهر المقبل في وقت تسعي فيه بريطانيا لتوطيد علاقاتها مع الدولة الخليجية.

وقال مكتب وليام، إنه سيزور دبي في 10 فبراير/شباط لتتزامن الزيارة مع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها ومع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

وأضاف القصر في بيان أن "العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات عميقة وقوية، وستسلط زيارة الأمير ويليام الأضواء على هذه الروابط وتدعمها حيث تتاح له فرصة التفاعل مع الشباب الإماراتي وقادة الحكومة وأنصار الحفاظ على البيئة".

وتتطلع بريطانيا إلى دول الخليج من أجل إبرام صفقات تجارية في إطار استراتيجيتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات جديدة مع مختلف دول العالم.

يشار أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، تعهدت الدولة الخليجية الغنية بالنفط باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا والعلوم الحيوية في بريطانيا وتوسيع "شراكتها الاستثمارية السيادية" مع حكومة المملكة المتحدة.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد حكم أصدره قاضٍ بارز في المحكمة العليا بلندن العام الماضي بأن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو من أمر باختراق هواتف الأميرة هيا والمحامين المدافعين عنها، ومنهم عضو بالبرلمان.