ألمانيا تصنف 155 دولة من ضمنها المغرب والجزائر مناطق عالية الخطورة جراء كورونا

أضافت ألمانيا إلى القائمة الجديدة كل من، رومانيا ومولدوفا وكوسوفو والمغرب وتونس والجزائر والسعودية واليابان"

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، أنه اعتبارا من يوم غد الأحد ستتم إضافة 19 دولة جديدة من ضمنها المغرب والجزائر، إلى قائمة الدول عالية الخطورة جراء تفشي وباء كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الدول المشمولة بالقائمة 155 دولة.

وأضافت ألمانيا إلى القائمة الجديدة كل من، رومانيا ومولدوفا وكوسوفو والمغرب وتونس والجزائر والسعودية واليابان والهند وبوتان ونيبال ومنغوليا وكازاخستان وأوزبكستان والمالديف والبرازيل وتشيلي والإكوادور وباراغوي. حسب وكالة الأنباء (د.ب.أ) الألمانية .

يشار إلى أن تصنيف منطقة ما يتم بعد تحليل مشترك وقرار من قبل وزارات الصحة والخارجية والداخلية الألمانية، ويرتبط تصنيف منطقة ما على أنها عالية الخطورة بتحذير سفر من وزارة الخارجية الألمانية، للرحلات السياحية غير الضرورية.

ويذكر أنه بموجب هذا التصنيف يسهل على السائحين إلغاء الرحلات التي تم حجزها بالفعل، دون مقابل، ولكن لا يعني ذلك حظر السفر.