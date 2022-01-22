طهران تتفاوض مع موسكو لبناء وحدات جديدة لمحطة الطاقة النووية في بوشهر

"يتماشى المشروع مع خطة إيران لتوليد ما لا يقل عن 10000 ميغاوات من الكهرباء من خلال الطاقة النووية"

أكد مسؤول بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEIO) أمس الجمعة، أن طهران وموسكو تتفاوضان بشأن بناء وحدات جديدة في محطة الطاقة النووية في بوشهر جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي، إن "المفاوضات جارية بين طهران وموسكو لبناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة"، مضيفا "يتماشى المشروع مع خطة إيران لتوليد ما لا يقل عن 10000 ميغاوات من الكهرباء من خلال الطاقة النووية".

وتابع المتحدث "نتوقع تبادل الوفود في المستقبل القريب لتنفيذ مشاريع جديدة". لافتا إلى أن أحد المشاريع المخطط لها مع روسيا في مجال الطاقة النووية سيكلف إيران حوالي خمسة مليارات دولار.

وتأتي هذه المفاوضات في اليوم التالي لزيارة استمرت يومين قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لموسكو قال خلالها إنه عازم على تعزيز العلاقات مع روسيا، مضيفا لدى عودته منها: "حاليا مستوى التجارة بين البلدين غير مقبول، لذلك اتفقت الدولتان على زيادة التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويا كخطوة أولى".

يشار أنه منذ عدة سنوات، تعمل إيران وروسيا على أكبر مشروع في تطوير الطاقة النووية، لبناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر. إذ تم ربط الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية، التي اكتملت بمشاركة روسيا، بنظام الطاقة الوطني لإيران في سبتمبر/أيلول 2011. ويجري العمل على إنشاء الوحدة الثانية، وتم توقيع عقد لبناء وحدة الطاقة الثالثة.