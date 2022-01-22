الولايات المتحدة تطمئن أوكرانيا بمساعدات عسكرية وأسلحة فتاكة وصلت ليلا

جاء بيان السفارة في نهاية أسبوع من التوتر الشديد، حيث بدا أن شن هجوم على أوكرانيا من جانب روسيا

قالت السفارة الأمريكية في كييف إن مساعدات واشنطن العسكرية لدعم أوكرانيا للتصدي لغزو محتمل من جانب روسيا بدأت في الوصول ليل أمس الجمعة.

وقالت السفارة عبر موقع تويتر، "إن المساعدات تتضمن قرابة 200 ألف رطل من الأسلحة الفتاكة بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخط الأول عن أوكرانيا"، مضيفة في تغريدة أخرى "تؤكد الشحنة - و7. 2 مليار دولار منذ 2014- التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في وجه أعمال عدائية روسيا متزايدة". حسب موقع العين الإخبارية

ولم تقدم السفارة أي أيضاح أو إشارة إلى الأشياء الأخرى التي تضمنتها المساعدات، ولكنها قالت إنها شحنة أولى من المساعدات التي وجه بإرسالها الرئيس جو بايدن.

وجاء بيان السفارة في نهاية أسبوع من التوتر الشديد، حيث بدا أن شن هجوم على أوكرانيا من جانب روسيا أمر أكثر ترجيحا.

يشار أنه عقد في اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف أمس الجمعة، لبحث التوترات الخاصة بالحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، ومطالب موسكو بوقف توسع حلف الناتو في شرق أوروبا، لكنه مضى الاجتماع دون إحراز تقدم يذكر فيما لا تزال الأزمة تتدحرج منذرة بمواجهة عسكرية محفوفة بالمخاطر.

ويذكر أن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا؛ فيما تخشى دول الغرب أن يكون ذلك تمهيدا لشن هجوم جديد على الجمهورية السوفيتية السابقة، في حين أن روسيا تنفي أنها تخطط لشن هجوم لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب.