أحمد ناصر المحمد، وزير الخارجية الكويتي يزور بيروت اليوم السبت

يزور العاصمة اللبنانية بيروت اليوم السبت، وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد، بعد نحو شهرين من الأزمة التي أشعلها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بعد تصريحاته عن حرب اليمن والسعودية والتحالف.

وبجسب موقع "الجديد"، سيستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي اللبناني)، في السرايا الحكومية.

يذكر ان كل من السعودية والبحرين والكويت كانت قد سحبت سفرائها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن التي تقودها السعودية منذ اكثر من 7 سنوات.

وبرغم ان هذه التصريحات كانت قديمة، قبل ان يستلم قرداحي منصب وزير الأعلام، لكنها خلفت ازمة سياسية دبلوماسية ادت الى تدهور وتوتر العلاقات الخليجية اللبنانية. والتي قدم على خلفيتها لاحقًا قرداحي استقالته من وزارة الاعلام اللبنانية. وزبارة الوزير هذه تعد اولى الزيارات لشخصيات سياسية رسمية منذ تصريحات قرداحي.