منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وقع الإسرائيليون في حب الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي

بعد توقيع اتفاقيات "إبراهيم"، منذ أكثر من عام بقليل بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وبسبب العديد من الاغلاقات التي كانت في اسرائيل بسبب جائحة كورونا، اصبحت دبي مركزًا للحج بالنسبة لعديد من الإسرائيليين. بحيث مكث الكثيرون فيها لفترات طويلة وبعضهم نقلوا حياتهم اليها، جاء هذا بحسب ما نشر موقع "ماكو" الاسرائيلي،.

تشير التقديرات انه حوالي 1000 إسرائيلي انتقلوا للعيش في الامارات، وخاصة في دبي منذ أن فتحت أمام الإسرائيليين. معظمهم يعملون في مطاعم، يدير بعضها طهاة إسرائيليون يعيشون في الامارات، ومنهم في السياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب والفنادق وغيرها، في المجموع، يعيش حوالي 4000 يهودي في دبي.

قالت ن. وهي إسرائيلية تعيش في أبو ظبي، "قبل حوالي خمس أو ست سنوات، كان هناك بالكاد خمسة يهود يعيشون هنا وقاموا ببناء كنيس صغير، وقاموا بتهريب كتب التوراة وعملوا خفيةً، اليوم لإسرائيل ومواطنيها اهمية كبيرة جدًا".