اليميني الفرنسي إيريك زمور يتوعد الجزائريين في حال نجاحه بالانتخابات بعرقلة عملهم وإقامتهم في البلاد

إريك زمور يتوعَّد الجزائريين حال فوزه بالرئاسة، لن يعتذر لهم وسيعرقل عملهم وإقامتهم بفرنسا

قال المرشح الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور، الإثنين الماضي، إنه في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة سيعقد حديثاً مع القادة الجزائريين، ليؤكد رفضه بتقديم فرنسا أي "اعتذار" للجزائر، وأعلن أنه سيلغي في حال انتخابه رئيساً اتفاقاً يسهّل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين في فرنسا.

وقال زمور في لقاء مع الصحفيين في "جمعية الصحافة الأجنبية" (APE) في فرنسا، ان "ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متغطرسين، لكنهم سيحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم.. سيفهمون ما سأقوله لهم، إنه لا يوجد أي ذنب فرنسي تجاه الجزائر".

وتابع المرشح ذو الأصول الجزائرية "استعمرنا الجزائر لمدة 130 عامًا، لكننا لم نكن الأولين ولا الوحيدين، فالجزائر كانت دائماً أرض استعمار من الرومان والعرب والأتراك والإسبان وغيرهم".

وأضاف "فرنسا تركت أشياء أكثر من كل المستعمرين الآخرين، كانت هناك مذابح واشتباكات، وأنا لا أُنكر ذلك إطلاقاً، ولكنهم لم يقاتلوا بالورود، إنه تاريخ العالم".

وال زمور مسبقًا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إنه سيحظر على المسلمين في فرنسا إطلاق اسم (محمد) على أبنائهم، في حالة وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية.