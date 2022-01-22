English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • تقرير: روسيا تعرض على إيران اتفاقا مؤقتا بعلم الولايات المتحدة

تقرير: روسيا تعرض على إيران اتفاقا مؤقتا بعلم الولايات المتحدة

i24news

دقيقة 1
الرئيس الروسي فلاديميير بوتين
Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFPالرئيس الروسي فلاديميير بوتين

ايران ترفض اقتراحًا روسيا لتوصل لاتفاق مؤقت للملف النووي

أفادت شبكة إن.بي.سي الأمريكية اليوم (السبت)، بعد نصف عام من المحادثات النووية بين القوى وإيران التي لم تسفر عن تقدم ملموس، ان روسيا عرضت على إيران اتفاقا مؤقتا وجزئيًا، لحين التوصل إلى تفاهمات في المحادثات الرسمية. عُرض الاقتراح بعلم الأمريكيين، لكن الإيرانيين رفضوه.

Video poster

و قال مصدر أمريكي لشبكة التلفزيون إن الاقتراح طرحه الروس قبل أسابيع وتضمن تخفيف بعض العقوبات الغربية مقابل عدد من القيود على البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من أن المسؤولين كانوا على علم بالاقتراح، إلا أن إدارة بايدن نأت بنفسها عن الأمر.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الاتفاق المؤقت لم يتم النظر فيه بجدية، "على الرغم من أننا لا نستطيع التحدث عن مناقشات كانت أو لم تكن بين روسيا وإيران، فنحن نقول انه في هذه المرحلة بالتأكيد لا توجد مفاوضات بشأن اتفاق مؤقت".