ايران ترفض اقتراحًا روسيا لتوصل لاتفاق مؤقت للملف النووي

أفادت شبكة إن.بي.سي الأمريكية اليوم (السبت)، بعد نصف عام من المحادثات النووية بين القوى وإيران التي لم تسفر عن تقدم ملموس، ان روسيا عرضت على إيران اتفاقا مؤقتا وجزئيًا، لحين التوصل إلى تفاهمات في المحادثات الرسمية. عُرض الاقتراح بعلم الأمريكيين، لكن الإيرانيين رفضوه.

و قال مصدر أمريكي لشبكة التلفزيون إن الاقتراح طرحه الروس قبل أسابيع وتضمن تخفيف بعض العقوبات الغربية مقابل عدد من القيود على البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من أن المسؤولين كانوا على علم بالاقتراح، إلا أن إدارة بايدن نأت بنفسها عن الأمر.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الاتفاق المؤقت لم يتم النظر فيه بجدية، "على الرغم من أننا لا نستطيع التحدث عن مناقشات كانت أو لم تكن بين روسيا وإيران، فنحن نقول انه في هذه المرحلة بالتأكيد لا توجد مفاوضات بشأن اتفاق مؤقت".