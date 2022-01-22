قطر تفتح حسابًا لتمويل الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة

الاتفاقية تتضمن فتح حساب ضمان لتغطية تكاليف إمدادات الغاز وتوليد الطاقة

وقع المبعوث القطري محمد العمادي، امس الجمعة، كرئيس للجنة إعمار غزة، اتفاقية مع شركة كهرباء غزة لتوزيع الكهرباء لكافة ارجاء قطاع غزة.

وبحسب موقع "يسرائيل هيوم"، أكد المبعوث أن الاتفاقية الموقعة مع وليد سلمان ممثل شركة توليد الكهرباء في غزة، وكنعان عبيد رئيس هيئة توزيع الكهرباء في غزة، تتضمن فتح حساب ضمان لتغطية تكاليف إمدادات الغاز وتوليد الطاقة في محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

بموجب الاتفاقية، ستكون لجنة إعادة التأهيل القطرية هي المالك الرئيسي للحساب وستقوم بترتيب الدفعات من خلاله. من جهتها، ستدفع شركة توليد الكهرباء في غزة 5 ملايين دولار شهريًا مع بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.

وأقيم حفل التوقيع في مقر لجنة إعادة التأهيل القطرية، حيث رحب المبعوث محمد العمادي بممثلي الشركات وبحث معهم آخر مستجدات أزمة الكهرباء في غزة والحلول المطروحة على الطاولة.