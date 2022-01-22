وزير الخارجية الكويتي في لبنان: تهدف الزيارة لإعادة بناء الثقة مع لبنان"

وزير الخارجية الكويتي يزور بيروت في مسعى لـ"إعادة بناء الثقة مع لبنان"

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح السبت، ان دول الخليج تسعى إلى "إعادة بناء الثقة مع لبنان"، وذلك خلال زيارة لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة التي بدأت العام الماضي بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وقال وزير الخارجية الكويتي عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مستهل زيارة للبنان تستمر يومين "تعد هذه الزيارة من ضمن الجهود الدولية المختلفة لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق". وأضاف إن إعادة بناء الثقة تتطلّب "خطوات ثابتة، عملية، ملموسة، يلمسها جميع الأطراف".

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات.

وقدّم قرداحي استقالته الشهر الماضي في مسعى لاحتواء الأزمة، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس والرياض اتفقتا على الانخراط بشكل كامل في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.