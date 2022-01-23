الحكومة الإسرائيلية توافق على زيادة ميزانية ياد فاشيم بمبلغ 29 مليون شيكل

اتخذ القرار عشية الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة الذي يصادف الخميس المقبل 27 كانون الثاني/ يناير

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، بزيادة مشاركة الدولة في هيئة إحياء ذكرى المحرقة والبطولة لعام 2022.

وتقرر تخصيص زيادة في إطار الميزانية بمقدار 29 مليون شيكل يتم اقتطاعها من مكتب رئيس الوزراء والشؤون الخارجية والأمن والمالية والتعليم والأمن الداخلي والشؤون الداخلية والاقتصاد والرفاه والمساواة الاجتماعية والشتات والسياحة والطاقة والأديان والمخابرات والثقافة والرياضة والقدس والتراث.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت الأسبوع المنصرم بالإجماع قرارًا غير ملزم اقترحته إسرائيل يدعو جميع الدول إلى محاربة إنكار الهولوكوست ومعاداة السامية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، في ما أعلنت إيران رسميا معارضتها للقرار، مدعية أنها "تنأى بنفسها" عنه.

يشار الى أن القرار اتخذ عشية الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة الذي يصادف الخميس المقبل 27 كانون الثاني/ يناير، وكذلك بمناسبة الذكرى الـ 77 لتحرير معسكر الإبادة أوشفيتز-بيركيناو.

وتطرق رئيس الوزراء في كلمته الأسبوعية الى الموضوع بالقول: "نحيي هذا الأسبوع اليوم العالمي لذكرى المحرقة. وفي 27 كانون الثاني/ يناير ، أي قبل 77 عامًا ، تم تحرير معسكر الإبادة في أوشفيتز. ويتوجب على العالم أن يتذكر ويتعامل مع المعاني المترتبة على كارثة المحرقة، وهي مأساة لا مثيل لها في تاريخ الأمم، لكن العبء الأساسي يقع على كاهلنا، على أكتاف الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. وبالتالي ستزيد الحكومة مشاركة الدولة في ميزانية ياد فاشيم بمبلغ 30 مليون شيكل إضافي في العام المقبل".

وقال وزير الخارجية يائير لابيد: "إحياء ذكرى الهولوكوست هو واجبنا الأخلاقي كأمة، وبالنسبة لي أيضًا فهو يعنيني بشكل خاص، بصفتي ابنًا لصبي عاش في جيتو في بودابست. واجبنا كحكومة أن نهتم ببقاء البحث العلمي في الكارثة وكذلك تخليد هذه الذكرى حيًا في قلوبنا".

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين: "ياد فاشيم هي منظمة ذات أهمية قومية لدولة إسرائيل. لا ينبغي لهذا الجسم أن يستجدي بنفسه التبرعات من المانحين. بل تقع على كاهلنا كدولة المسؤولية لتعميق البحث وذكرى المحرقة. والاقتراح الذي وضعناه اليوم على طاولة الحكومة " يسمح بتوثيق قصص الناجين وهم أحياء، لم يتبق لدينا الكثير من الوقت للقيام بذلك ويجب علينا الاستفادة من الوقت المتاح لنا حرصًا على الناجين وعلى الأجيال القادمة. "