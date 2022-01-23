البحرية الأميركية تصادر سفينة تحمل 40 طنا من أسمدة قد تستخدم في المتفجرات قادمة من إيران

"القوات الأميركية اكتشفت 40 طنا (36300 كلغم) من أسمدة اليوريا"

أعلنت البحرية الأميركية اليوم الأحد، أنها أوقفت سفينة كانت تحمل 40 طنا من السماد الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وأفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقرّه البحرين "أن مدمّرة صواريخ موجّهة أميركية وسفينة دورية اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة وتمر عبر من إيران (...) على الطريق المستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن". مضيفا أن "القوات الأميركية اكتشفت 40 طنا (36300 كلغم) من أسمدة اليوريا، وهو مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية يعرف بإمكانية استخدامه في تحضير المتفجرات".

وأشارت البحرية الأميركية أن "سفينة الصيد التي لا ترفع علم دولة" نفسها تم اعتراضها أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز "أيه كي47" وقاذفات "آر بي جي" وغير ذلك من الأسلحة في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي الإعلان بينما يتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ نفّذه الحوثيون على أبوظبي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى ودفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى شن ضربات جوية على اليمن الأسبوع الجاري.

وأقر التحالف بتنفيذه الضربات على صنعاء والحديدة التي أسفرت عن مصرع 17 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وأدت إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن اليمن، إلا أنه نفى قصف سجن في صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن، أسفر عن مصرع 70 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح.

ويذكر أن التحالف بقيادة السعودية وحلفاؤه، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتهم إيران بشكل متكرر بدعم الحوثيين عسكريا، وهو أمر تنفيه طهران.

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