تايوان: 39 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي للبلاد

39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايواني

قالت وزارة الدفاع التايوانية: إن سلاح الجو التايواني سارع مجدداً، الأحد، لتحذير 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي، في أحدث تصاعد للتوتر عبر مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة، في بيان، إن 34 طائرة مقاتلة، إضافة إلى أربع طائرات حرب إلكترونية، وقاذفة واحدة شاركت في المهمة الخاصة بتحذير الطائرات الصينية الأحد.

يذكر ان الصين حذرت في وقت سابق، من أنها ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال رسميا. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ما شياو قوانغ إن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.

وأضاف المسؤول الصيني في إفادة صحفية إن بكين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.