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منظمة الصحة العالمية: أوميكرون قد ينهي الوباء في أوروبا

i24news

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مركز اختبار الفحص في كتسرين (شمال اسرائيل)، 6 سبتمبر 2021
Michael Giladi/Flash90مركز اختبار الفحص في كتسرين (شمال اسرائيل)، 6 سبتمبر 2021

قال المدير الأوروبي للمنظمة ان وباء كورونا في أوروبا دخل مرحلة جديدة واخير مع انتشار سلالة اوميكرون

قال مسؤول رفيع في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ان فيروس كورونا في أوروبا دخل مرحلة جديدة مع انتشار سلالة أوميكرون، وبحسب قوله ان سلالة اوميكرون ستكون بمثابة نهاية تفشي الوباء في اوروبا. وقال هانز كلوغا، مدير المنظمة في أوروبا، إن المتحور يمكن أن يصيب ما يصل إلى 60٪ من الناس في أوروبا بحلول شهر مارس.

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وصرح كلوغا لوكالة فرانس برس ان "المنطقة ربما تتجه نحو المرحلة النهائية للوباء". لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين على المواطنين توخي الحذر بسبب قدرة الفيروس على التغيير.

في غضون ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص أمس واليوم في جميع أنحاء أوروبا ضد الزام اللقاحات والقيود الأخرى المفروضة عليهم من قبل الحكومات المحلية في محاولة لهزيمة الفيروس. بحيث اشتبك محتجون في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، مع الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بعد رفضهم إنهاء المسيرة.