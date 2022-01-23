السفير اردان:"لا يوجد ازمة بالعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة حول النووي الايراني"

السفير الاسرائيلي لدى واشنطن يقول ان "اسرائيل والولايات المتحدة متحدون في هدفهما".

نفى السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة غلعاد اردان التقارير عن أزمة بالعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة على خلفية المباحثات حول البرنامج النووي الايراني، وقال اردان خلال حديثه الى موقع "واينت" الاسرائيلي :"نحن متحدون في هدفنا: لمنع ايران أن تتحول الى نووية. الاساليب مختلفة بخصوص الطريق الصحيحة، لم أكن لأن أطلق على هذا أزمة".

وكان أردان متشائما بخصوص المحادثات التي تجري في فيينا بين ايران والدول العظمى، وقال :"أنا لا أعتقد انه يوجد هناك من يستطيع ان يخمن ماذا يجري في مفاوضات فيينا، لكن ولا في اي سيناريو النتيجة على ما يبدو ستكون جيدة من وجهة نظرنا".

واضاف :"النقاش هو ليس العودة الى نفس الاتفاق الذي يوجد عليه اجماع في اسرائيل بأنه اتفاق غير جيد، وايضا ان عادوا اليه يجب التوصل الى اتفاق أفضل يعيق حقا تحول ايران نووية، نحن نحاول التأثير قد استطاعتنا ونقول مجددا ان هذا هو ليس الوقت المناسب لرفع العقوبات".

وأوضح انه :"من لحظة عودة ايران الى الاتفاق القديم بدون عقوبات ومزيد من الاموال. احتمال موافقتهم على اتفاق مُحَسَن سيكون ضئيل جدا. لكن من واجبنا المحاولة والتأثير أيضا على المضامين التي يتم مناقشتها حاليا في فيينا. هناك طواقم مشتركة تعبر عن موقف اسرائيل ويحاولون التأثير حتى لو كان هناك اتفاق، هو لم يعمل بصورة صعبة جدا ضد مصالحنا".

عندما سئل عن طبيعة العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، وخصوصا بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس جو بايدن، في ظل الخلاف بشأن ايران، أجاب إن وصف أزمة مبالغ به :"ايضا ان كانت هناك خلافات بالرأي حول الموضوع، هي ليست حول الهدف. نحن موحدون حول الهدف:منع ايران التحول الى دولة نووية. ما هو التكتيك والطريق الصحيح؟ الاساليب مختلفة، وهذا لا زال لا يشير انه من منظور واسع لا يوجد تعاون. يوجد الكثير جدا من الحديث بصورة موسعة جدا حول الموضوع" واضاف انه "مع ذلك في الشؤون الشخصية بين الزعماء لست مطلعا ولا يمكنني الاجابة".