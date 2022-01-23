تقرير: اسرائيل تتجهز لامكانية اجلاء يهود اوكرانيين في حال وقوع غزو روسي

تمت مناقشة الموضوع بمشاركة ممثلين عن الحكومة وهناك احتمال لاحضار الالاف اليهود الاوكرانيين

على خلفية احتمال غزو روسي الى اوكرانيا، افادت صحيفة هآرتس انه جرت صباح اليوم مناقشة بمشاركة ممثلين عن الحكومة الاسرائيلية ومنظمات يهودية حول مستوى التهديد المتوقع على المجتمعات اليهودية في اوكرانيا، وقدرت منظمات يهودية انه في حال وقوع غزو روسي، توجد امكانية بأن يتطلب من اسرائيل جلب آلاف اليهود الاوكرانيين الذين يطلبون اللجوء من المناطق الخطيرة اليها.

وشارك في الاحاطة الصحافية ممثلون من ديوان رئيس الحكومة، وزارة الخارجية، وزارة الامن، وزارة المواصلات، ووزارة الشتات وايضا من الوكالة اليهودية ومن الوكالة اليهودية "ومنتيف" وهي منظمة حكومية شبه سرية مسؤولة عن العلاقات بين اسرائيل واليهود في دول الاتحاد السوفياتي السابق. رغم حقيقة انه اليوم لا يوجد ارتفاع كبير بعدد اليهود الاوكرانيين الذين يطلبون المجيء الى اسرائيل، من الممكن في حال اندلاع حرب ومجتمعات يهودية تصبح في خطر، فان الالاف من اليهود سيطلبون اللجوء الى اسرائيل.

وتقدر المنظمات اليهودية انه في الاقاليم الواقعة شرقي اوكرانيا ، حيث يعيش في المدن الكبيرة هناك 75 ألف اوكراني يمتلكون الحق بالحصول على الجنسية الاسرائيلية بموجب "قانون العودة"، ومن الممكن ان الكثيرين لن يطلبوا مغادرة اوكرانيا والهجرة الى اسرائيل في حال غزة روسي، لكن الى جانب ذلك هناك امكانية ان يطلب من اسرائيل القيام بعملية الاجلاء الاكبر ليهود من دولة مزقتها الحرب خلال العقود الثلاثة الاخيرة.

وذكرت "هأرتس" ان اسرائيل ومنظمات يهودية على علاقات وثيقة مع الحكومات في روسيا واوكرانيا، ومن الواضح ان كلاهما يتجنبان الانطباع بأن المجتمعات اليهودية الواقعة تحت حكمهم ليست آمنة، وذكر التقرير ان هتاك مخططات كثيرة لاجلاء يهود في حال كانت هناك حاجة لانقاذهم بسرعة وفي ظروف أمنية، هذه البرامج تم تحديثها بصورة تتلائم مع وقوع غزو روسي ، لكن حتى الان ليس من المعروف انه ستكون حاجة لتنفيذها.