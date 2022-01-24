"المنتدى الاستراتيجي" لاسرائيل والولايات المتحدة حول ايران سينعقد هذا الاسبوع

يأتي هذا بعد التقارير عن تقدم بالمباحثات حول النووي الايراني والذي تحدث عنه مسؤولون اسرائيليون

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" الاحد ان "المنتدى الاستراتيجي" لاسرائيل والولايات المتحدة حول الملف الايراني من المتوقع ان يجتمع هذا الاسبوع للمرة الثانية في غضون شهر، يأتي هذا على خلفية الانباء حول تقدم بالاتصالات مع ايران بالمباحثات النووية، والتي تحدث عنها مسؤولون اسرائيليون يتواجدون في المباحثات المتواصلة في فيينا.

المرة الاخيرة التي اجتمع خلالها المنتدى، الذي يطلق علية "لشم" كانت قبل شهر فقط خلال زيارة مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان الى اسرائيل. وذكر التقرير انه بدون أدنى شك بأن توقيت الاجتماع هام بالنسبة للمسؤولين الامنيين في اسرائيل وايضا في الولايات المتحدة- حيث توجد ضغوط هناك للتوصل الى تسوية تعيد القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

وعلى صعيد متصل، وزراء خارجية الولايات المتحدة، بريطانيا، المانيا وفرنسا قالوا الخميس خلال اجتماع في برلين انه في الوتيرة الحالية للمحادثات- من غير الممكن العودة للاتفاق النووي القديم. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي الى رويترز بأن احياء الاتفاق النووي الذي ابرم في عام 2015 لن يكون ممكن ان استمرت ايران بالتقدم في خطتها النووية، واضاف المصدر ان التقدم بالمباحثات كان جزئيا، بطيئا ولم يغط القضايا الاساسية.

واضاف المصدر انه يتطلب تغييرا في النهج وشهر شباط/فبراير سيكون حاسما. وزيرة الخارجية الالمانية، أنالنا باربوك، اضافت بأن المباحثات النووية في فيينا في مرحلة حاسمة، والوقت ينفذ, وصرح الرئيس الامريكي جو بايدن في كلمته بمناسبة مرور عام على انهائه العام الاول بأن الوقت لم يحن بعد للاستسلام.