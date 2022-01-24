واشنطن تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع طهران

ورفضت ايران مرارا إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا بحجة أنها لم تعد طرفاً في الاتفاق

جدّدت واشنطن الإثنين تأكيدها على أنّها مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، بعد أن صرحت ايران باستعدادها لهذا الاحتمال بحال كان ضروريًا لإبرام تفاهم "جيد".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة فرانس برس إنّ "الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم". وحذّر من أنه "بالوتيرة الحالية" للتقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي "لم يعد لدينا وقت تقريبًا للتوصّل إلى تفاهم".

وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون في الاتفاق، أي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

وتخوض طهران منذ أشهر، بمعية الدول العظمى المنضوية في اتفاق العام 2015، مفاوضات تهدف الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار رئاسي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، الأمر الذي حدا بطهران الى التراجع عن التزامات أساسية تعهدت بها.

ورفضت الجمهورية الإسلامية مرارا إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، معللة ذلك بأن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق.

وطرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإثنين احتمال إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في حال كانت ضرورية لإبرام تفاهم "جيد" معزز بضمانات خلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.