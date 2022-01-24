تقرير: الولايات المتحدة ترسل طائرات مسيرة الى اوكرانيا من قاعدة في الامارات

الطائرات المسيرة التي ارسلت لاغراض استخباراتية مرت اكثر من مرة عبر المجال الجوي الاسرائيلي

افادت هيئة البث الرسمية "كان" ان الولايات المتحدة أرسلت طائرات مسيرة لاغراض استخباراتية الى الحدود الاوكرانية،ومرت في طريقها فوق اسرائيل. وذكر التقرير انه خلال الاسبوع الماضي مرت أكثر من رحلة للطائرات المسيرة عبر المجال الجوي الاسرائيلي، والتي انطلقت من قاعدة عسكرية امريكية في دولة الامارات، وذكر التقرير ان الطائرات المسيرة من طراز جلوبال هوك RQ-4، حصلت على رمز خاص في تطبيق الطيران "فلايت ردار".

وعلى خلفية الازمة الاوكرانية، امر الرئيس الامريكي جو بايدن وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن لوضع 8500 جندي امريكي بجاهزية عالية على خلفية التوتر على الحدود بين روسيا واوكرانيا. حاليا لم يتخذ اي قرار بنشر قوات اضافية في هذه المرحلة. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت ان الجنود الامريكيين الذين في جاهزية عالية سيساعدون قوات حلف الناتو في حال غزو روسي أو في حال اخلاء سريع للامريكيين الذين يعيشون في اوكرانيا.

من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الامريكية الليلة تأكيدها اجلاء العاملين في السفارة الامريكية في كييف وأمروا أيضا باجلاء ابناء عائلات الموظفين هناك. وطالبت الوزارة كافة المواطنين الامريكيين الذين يتواجدون حاليا في اوكرانيا المغادرة، وذلك بعد التهديد العسكري المرتقب من جانب روسيا، كما نشرت الوزارة تحذيرا من السفر الى هناك بسبب "التوتر المتواصل على طول الحدود مع اوكرانيا".