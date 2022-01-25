أمريكا وخمس دول أوروبية يتفقون على معاقبة موسكو إذا غزت أوكرانيا

واشنطن وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهّب قصوى استعداداً لاحتمال نشرهم ضمن قوات الناتو

قال بيان بريطاني، إن امريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا اتفقو على معاقبة روسيا إذا غزت أوكرانيا، وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية، إن القادة الغربيين "أجمعوا على أنه من مسؤولية روسيا أن تتخذ مبادرات واضحة للتهدئة".

جاء ذلك اثر الاجتماع الذي شارك فيه قادة كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا.

ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين، التوصّل إلى اتفاق "تام" بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.مشيرا إلى أن أجرى"لقاءً جيدا جدا.. هناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين".

وكان البنتاغون قد أعلن أمس الإثنين أن الولايات المتحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهّب قصوى استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنّ "عدد العسكريين الذين وضعهم وزير (الدفاع لويد أوستن) في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري".وأضاف أنّه "في الوقت الراهن لم يُتّخذ أيّ قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة".

ولفت إلى أنّ هؤلاء العسكريين الـ8500، ومعظمهم من القوات البرية ووحدات دعم، لن ينتشروا في أوكرانيا إذا ما تقرّر إرسالهم، بل سينتشرون في دول أوروبا الشرقية المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح كيربي أنّ وضع هؤلاء العسكريين في حالة تأهّب قصوى يقصّر إلى النصف المدّة اللازمة لهم للاستعداد لمغادرة الولايات المتحدة إلى الخارج، أي من عشرة أيام إلى خمسة أيام فقط.