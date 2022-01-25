تيدروس مرشح بدون منافس لولاية جديدة على رأس منظمة الصحة العالمية

يحظى الدكتور تيدروس بتقدير كبير وسط الأفارقة الذين يرون فيه صديقا لأفريقيا صوب الأنظار على القارة فترة الوباء

يخوض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء السباق وحيداً دون منافس لشغل ولاية جديدة في اقتراع سري خلال جلسة خاصة. ومن المرتقب أن يصادق أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية على ترشيحه.

ويحظى الدكتور تيدروس بتقدير كبير وسط الأفارقة الذين يرون فيه "صديقًا لأفريقيا" صوب أنظار المجموعة الدولية على القارة السوداء، خصوصا في فترة الوباء. هذا وقدمت 28 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية ترشيح تيدروس، بينها فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعدد صغير من الدول الافريقية بينها كينيا ورواندا.

وخالفت اثيوبيا هذا الإجماع حين نددت في منتصف كانون الثاني/يناير بتعليقاته حول الوضع الإنساني في منطقة تيغراي التي يتحدر منها حيث وصف ما يحدث في الإقليم بالجحيم، وقال إن الحكومة تمنع وصول الأدوية وغيرها من المساعدات الأساسية إلى سكان المنطقة الذين هم بأمس الحاجة إليها.

ووجّهت الحكومة الإثيوبية "مذكرة شفهية" دبلوماسية طالبت فيها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بحق تيدروس متّهمة إياه بـ"سوء السلوك وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية"، لكن بدون ان تساند دول أخرى هذا الطلب.

وتيدروس البالغ من العمر 56 عاما حائز على شهادة في علم المناعة وهو طبيب صحة عامة ووزير صحة سابق ووزير خارجية سابق لاثيوبيا. ويعتبر الدكتور تيدروس كما يحب أن يطلق على نفسه، أول افريقي يترأس منظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية بمواجهة جائحة كورونا منذ بداية تفشيها.