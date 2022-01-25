شركتا فايزر وبيونتيك تنطلقان في التجارب السريرية للقاح أوميكرون

شملت التجربة السريرية 1420 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا

أطلق كل من المختبرين فايزر وبيونتيك التجارب السريرية للقاح المضاد للمتغير أوميكرون، في حين أن اللقاحات الحالية لا تحمي من العدوى التي تسببها هذه السلالة، وحسب المعلومات المتوفرة، حيث سيتم اختبار اللقاح على الأشخاص البالغين 55 عامًا أو أقل.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في أوائل يناير/كانون الثاني أن شركة الأدوية العملاقة. قد تكون جاهزة لطلب تصاريح اللقاح الجديد، آفاق شهر مارس/آذار المقبل.

في حين تشير البيانات الحالية إلى أن الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من الأشكال الحادة من أوميكرون. فإن الشركة تفضل اتخاذ جانب الحذر، حسبما قالت كاترين يانسن، رئيسة اللقاحات بشركة فايزر.

وشملت التجربة السريرية 1420 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا، ولا تشمل التجارب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لأن الغرض من الدراسة هو قياس الاستجابة المناعية للمشاركين. وليس تقدير فعالية اللقاح.

ويتم تقسيم المشاركين في التجربة إلى ثلاث مجموعات. الأول يشمل الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح Pfizer-BioNTech في فترة 90 إلى 180 يومًا قبل ذلك. والذين سيحصلون على حقنة أو حقنتين من المصل الجديد الذي تم اختباره.

ويتكون الثاني من الأفراد الذين تلقوا جرعتهم الثالثة أو الداعم، خلال نفس هذه الفترة. والذين سيتلقون إما جرعة جديدة من اللقاح الأولي أو جرعة من اللقاح المصمم ضد أوميكرون.

والثالث يشمل الأشخاص الذين لم يتلقوا أي لقاح ضد كورونا والذين سيحصلون على ثلاث جرعات. من تلك التي تستهدف على وجه التحديد أوميكرون .