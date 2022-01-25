رام الله: متحف عرفات يسحب الرسوم الكاريكاتورية للراحل ياسر عرفات

تم افتتاح المعرض الأحد الماضي، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ويضم حوالي 35 رسما كاريكاتوريا

قام متحف ياسر عرفات في رام الله، اليوم الثلاثاء، بسحب الرسوم الكاريكاتورية للرئيس الفلسطيني السابق، بعد أن أثارت جدلاً ورفضاً في الشارع الفلسطيني.

وتم افتتاح المعرض الأحد الماضي، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ويضم حوالي 35 رسما كاريكاتوريا للرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي توفي عام 2004.

وأثارت رسوم كاريكاتيرية التي تضخم ملامح وجه الراحل ياسر عرفات، التي رسمها فنانون من جميع أنحاء العالم، جدلاً واسعاً ورفضاً كبيراً على الفور، كما تسببت في إطلاق حملة على الإنترنت ضد المعرض، زاعمة أن الرسوم الكاريكاتورية سخرت من إرث مؤسس حركة فتح، الحزب التاريخي والمكون الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقام عشرات الأشخاص بنشر صور لعرفات وكتب عليها "هذه هي الأيقونة التي نعرفها" ، فيما طالب نشطاء حركة فتح بفتح تحقيق في عرض الرسوم.

من جانبه، قال المتحف في بيان: "راجعنا كل الرسومات المعروضة، وأزلنا منها ما لم يلق تفهماً من الرأي العام الفلسطيني". مضيفا أن "الرسوم المعروضة تمثل وجهة نظر راسميها من مختلف الدول، من منظورهم الخاص في كيفية دعمهم للقضية الفلسطينية، ومُناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات".

وتابع المعرض: "رُسمت شخصية أبو عمار من منظورهم الفني والثقافي والاجتماعي الخاص بهم. فبعضهم رآه بمنظار صيني، وآخر جنوب إفريقي، وآخر برازيلي.. وهكذا، وجميعهم من منظار تضامني معنا". مشيرا "ما جرى نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته، ولكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية".

يشار أنه شارك 104 من الفنانات والفنانين في المعرض بنسخته الثامنة خلال الفترة بين 23 يناير/كانون الثاني و15 يونيو/حزيران 2022.

ويذكر أن مؤسسة ياسر عرفات غير الربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007، بهدف المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعوب العربية، ووتوفي عرفات في 11 نوفمبر/تشرين ثان 2004 عن عمر ناهز 75 عاما، إثر تدهور سريع في حالته الصحية.