صحيفة إسبانية : إيقاف الجزائر لأنبوب الغاز العابر للمغرب أثر على إسبانيا وأزمة أوكرانيا فاقمت المشكلة

أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الجزائر تُعتبر، حليفة لروسيا، وهو عامل آخر للقلق في إسبانيا،

ذكرت صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية، أن الأنبوب الوحيد المتبقي لنقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا "ميدغاز" شهد في الفترة الأخيرة تأخرا في إمداد إسبانيا بالغاز بما يصل إلى 36 ساعة، وهو أمر مقلق لإسبانيا التي يرتفع فيها الطلب على هذه المادة الحيوية خلال فصل الشتاء والبرودة.

وأكدت "أوكيدياريو" على أن "قرار الجزائر بإيقاف العمل بأنبوب الغاز ’ المغاربي الأوربي’ العابر للمغرب، كان قرارا مؤثرا بالدرجة الأولى على إسبانيا التي تضررت منه"

وبحسب الصحيفة "هناك اشارات مقلقة تتدفق على إسبانيا بشأن التهديدات والمخاطر المرتبطة بقطاع الغاز، بسبب التأثيرات المتواصلة لقرار الجزائر بإيقاف أنبوب الغاز العابر للمغرب"، وتفجر الأزمة الأوكرانية الحالية التي تقف وراءها روسيا التي تعتبر أحد الأطر المزودة لإسبانيا بالغاز أيضا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الجزائر تُعتبر، حليفة لروسيا، وهو عامل آخر للقلق في إسبانيا، بالرغم من أن الحكومة الإسبانية أكدت في أكثر من مرة أنها حصلت على ضمانات للحصول على كافة الحصص المطلوبة من الغاز الجزائري، وهي ضمانات قدمها الرئيس عبد المجيد تبون.

ويأتي تراجع إمدادات الغاز الروسي نحو أوروبا في ظل تصاعد الأزمة مع أوكرانيا، حيث ارتفعت مؤخرا تهديدات قيام روسيا باجتياح كامل لأوكرانيا، وهو ما سيؤدي إلى "أزمة عالمية قد تصل إلى دخول أكثر من دولة في الحرب ضد روسيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية"

ويبقى احتمالية استخدام روسيا للغاز للضغط على أوروبا أمرا واردا، وهو ما يشكل قلقا كبيرا لإسبانيا، التي تعتبر حاليا من البلدان التي أعربت عن مواقف مضادة لروسيا في أزمة أوكرانيا، وأعلنت اصطفافها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في هذه الأزمة.