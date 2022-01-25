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الرئيس الفرنسي يؤكد أنّه سيجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي حول أوكرانيا الجمعة المقبل

AFP

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من اليمين ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوحان في قصر الإليزيه يوم الإثنين 9 ديسمبر 2019 في باريس.
(AP Photo/Thibault Camus)الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من اليمين ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوحان في قصر الإليزيه يوم الإثنين 9 ديسمبر 2019 في باريس.

قال ماكرون إنّه "إذا حصل هجوم، سيكون هناك ردّ، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظاً جداً"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، انّه سيجري الجمعة المقبل مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتناول الأزمة الأوكرانية، قائلا "سأجري صباح الجمعة محادثة (هاتفية) مع الرئيس بوتين لتقييم مجمل الوضع".

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وحذّر الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، من أنّ روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً جداً" إذا شنّت هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، مشدّداً على أنّ باريس وبرلين متّفقتين على ضرورة نزع فتيل التوتر في هذه الأزمة.

وقال ماكرون إنّه "إذا حصل هجوم، سيكون هناك ردّ، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظاً جداً". مؤكدا أن أنّ فرنسا وألمانيا "متّحدتان" في الدعوة إلى خفض حدّة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا بحشد نحو 100 ألف جندي عند حدود أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات، وتؤكد أنها "لا تخطط لشن هجوم على أي بلد"، وتقول إنها مهدَّدة من الحلف الأطلسي الذي يسلّح كييف، وينشر طائرات وسفناً في منطقة البحر الأسود. 