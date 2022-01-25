وزارة الخارجية الاسرائيلية تطالب مواطنيها باوكرانيا ارسال بيانات الاتصال الخاصة بهم

يأتي هذا على ضوء ازدياد احتمال وقوع مواجهة عسكرية بين اوكرانيا وروسيا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان وزارة الخارجية الاسرائيلية والسفارة الاسرائيلية في كييف نشروا خلال الايام الاخيرة نداء بين الاسرائيليين الذين يعيشون في اوكرانيا، بأن يقوموا بارسال بيانات الاتصال الخاصة بهم، وذكر التقرير انه حتى الان استجاب للطلب 3000 شخص.

ويتطلب من الاسرائيليين بالتبليغ عن مكان سكنهم في اوكرانيا، وايضا ارسال طريقة للتواصل معهم. هذه الحملة نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو يدور عن خطوة استعدادا لاحتمال حدوث مواجهة عسكرية بين روسيا واوكرانيا، مع ذلك في هذه المرحلة لا يدور الحديث عن اجلاء وتقوم السلطات الاسرائيلية بمتابعة التطورات.

وذكر التقرير ان الوكالة اليهودية توجهت لكافة العاملين لديها في اوكرانيا واعلنت انها جاهزة لاجلائهم وقت الحاجة، وذكر في الرسالة التي بعثت للعاملين والمتطوعين انه في حال اندلاع حرب الوكالة ستحرص على اعادتهم الى اسرائيل.

ويشار الى انه مع استمرار التوتر على الحدود الاوكرانية الروسية، قررت عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة اجلاء جزء من الديبلوماسيين وعائلاتهم من كييف وحتى انها اوصت مواطنيها مغادرة اوكرانيا بأقرب فرصة.