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وزارة الخارجية الاسرائيلية تطالب مواطنيها باوكرانيا ارسال بيانات الاتصال الخاصة بهم

i24news

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جنود أوكرانيون يقومون بدوريات في شارع باتجاه خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة ياسينوفاتا ، منطقة دونيتسك ، شرق أوكرانيا ، 22 يناير / كانون الثاني 2022.
AP Photo/Andriy Andriyenkoجنود أوكرانيون يقومون بدوريات في شارع باتجاه خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة ياسينوفاتا ، منطقة دونيتسك ، شرق أوكرانيا ، 22 يناير / كانون الثاني 2022.

يأتي هذا على ضوء ازدياد احتمال وقوع مواجهة عسكرية بين اوكرانيا وروسيا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان وزارة الخارجية الاسرائيلية والسفارة الاسرائيلية في كييف نشروا خلال الايام الاخيرة نداء بين الاسرائيليين الذين يعيشون في اوكرانيا، بأن يقوموا بارسال بيانات الاتصال الخاصة بهم، وذكر التقرير انه حتى الان استجاب للطلب 3000 شخص.  

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ويتطلب من الاسرائيليين بالتبليغ عن مكان سكنهم في اوكرانيا، وايضا ارسال طريقة للتواصل معهم. هذه الحملة نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو يدور عن خطوة استعدادا لاحتمال حدوث مواجهة عسكرية بين روسيا واوكرانيا، مع ذلك في هذه المرحلة لا يدور الحديث عن اجلاء وتقوم السلطات الاسرائيلية بمتابعة التطورات. 

وذكر التقرير ان الوكالة اليهودية توجهت لكافة العاملين لديها في اوكرانيا واعلنت انها جاهزة لاجلائهم وقت الحاجة، وذكر في الرسالة التي بعثت للعاملين والمتطوعين انه في حال اندلاع حرب الوكالة ستحرص على اعادتهم الى اسرائيل. 

ويشار الى انه مع استمرار التوتر على الحدود الاوكرانية الروسية، قررت عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة اجلاء جزء من الديبلوماسيين وعائلاتهم من كييف وحتى انها اوصت مواطنيها مغادرة اوكرانيا بأقرب فرصة. 