الخارجية الأمريكية توافق على صفقة سلاح محتملة لمصر قيمتها 2.5 مليار دولار

تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى شراء ثلاثة رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة عسكرية محتملة لبيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" الى مصر، بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز"، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، موضحا أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون هي المقاول الرئيسي للطائرات، كما أن شركة "إل3 هاريس تكنولوجيز"، ستكون المقاول الرئيسي للرادارات، التي قد تصل تكلفتها إلى 355 مليون دولار. حسب موقع سكاي نيوز عربية.

من جانبها، تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى شراء ثلاثة رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلاً عن التدريب على استخدامها.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة أمس الثلاثاء. وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد، أو إتمام المفاوضات.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد سبق أن وافقت يوم الخميس 8 مايو/آيار 2020 على صفقة معدات عسكرية للحكومة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار، تشمل بيع معدات عسكرية لتجديد 43 مروحية "هجومية" من طراز أباتشي "AH-64".

ويذكر أنه في السنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية، خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.