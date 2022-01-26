البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي سيلتقي أمير قطر في واشنطن في نهاية الشهر الجاري

الاتحاد الأوروبي يستورد نحو 40 بالمائة من احتياجاته على صعيد موارد الطاقة من روسيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن في 31 كانون الثاني/يناير، مضيفة أن اللقاء سيتناول الأمن في منطقة الشرق الأوسط و"تأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة".

وتابعت ساكي، أن الرئيس الأمريكي سيشكر أيضا أمير قطر على دعم بلاده للولايات المتحدة في إجلاء المواطنين الأميركيين والشركاء الأفغان من أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأميركي العام الماضي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية الى إعداد خطط طارئة في حال قلصت روسيا امداداتها من موارد الطاقة بسبب توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية أزمة أوكرانيا، كما تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي روسيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الأوروبي بالتهديد بغزو أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ومؤسسات غربية أخرى.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد نحو 40 بالمائة من احتياجاته على صعيد موارد الطاقة من روسيا، وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.

ويذكرأن قطر لعبت دورا هاما سواء على صعيد الدبلوماسية أو عمليات الإجلاء في نهاية حرب استمرت نحو 20 عاما في أفغانستان.