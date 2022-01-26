السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا تحث رعاياها على المغادرة فورا

أبحر أسطول يضم أكثر من 20 سفينة حربية وسفن دعم روسية لإجراء مناورات في البحر الأسود وسط تصاعد التوترات

حثت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، جميع مواطنيها بمغادرة البلاد على الفور بينما لا يزال بإمكانهم ذلك، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك، حيث أبحر أسطول يضم أكثر من 20 سفينة حربية وسفن دعم روسية لإجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود وسط تصاعد التوترات مع الناتو في أوروبا الشرقية.

وحسب "روسيا اليوم" أكدت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأربعاء، أن القوة، التي تضم فرقاطات وزوارق صواريخ وكاسحات ألغام وسفن هجومية برمائية، غادرت ميناءي سيفاستوبول ونوفوروسيسك على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأكد المسؤولون أن السفن ستتمرن على المناورة وصد الهجمات الجوية، من بين مهارات قتالية أخرى.

يُظهر مقطع فيديو نشره القادة العسكريون اثنتين من أحدث سفن البحرية تشارك، بما في ذلك الفرقاطة إيسن، التي انضمت إلى الأسطول في عام 2016، وكورفيت إنجوشيا، التي انطلقت في رحلتها الأولى في عام 2019.

وتجري المناورات في نفس وقت مناورات الأسطول الشمالي الروسي في بحر بارنتس، على خلفية التوترات المتصاعدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على الحدود مع أوكرانيا.

و في سياق متصل كانت نصحت كندا مواطنيها بمغادرة أوكرانيا، إذا لم يكن وجودهم ضروريا، وسط تهديد بأعمال عسكرية هناك.

وحثت وزارة الخارجية الكندية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، "رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا بسبب التهديدات الروسية المستمرة والتعزيزات العسكرية في البلاد وحولها"، مضيفة أنه "إذا كنت في أوكرانيا، عليك تقييم ما إذا كانت إقامتك ضرورية".

و كانت قد دعت من قبلهم وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين المنصرم، رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا تزامنا مع اتهام موسكو لحلف "الناتو" بتصعيد التوتر بشأن الملف الأوكراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، أنها طلبت من عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة الأوكرانية كييف، مغادرة البلاد "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي".