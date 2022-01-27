إسرائيل ودول العالم يحيون "يوم المحرقة" الدولي

من ابرز الاحداث اليوم احياء ذكرى المحرقة في البحرين وسيلقي خلالها الرئيس الإسرائيلي خطابا خاصا

تحيي إسرائيل ودول العالم اليوم الخميس "يوم المحرقة " الدولي والذي يصادف تاريخ تحرير معسكر الإبادة اوشفتتس من النازيين في عام 1945، وسيتخلل اليوم سلسلة من الاحداث والمناسبات لاحياء ذكرى المحرقة، من ابرزها خطاب رئيس الكنيست ميكي ليفي بالعبرية في جلسة خاصة للبرلمان الألماني، واحياء ذكرى المحرقة في البحرين.

وفي زيارته امس الى برلين التي تخللت مشاركات بفعاليات لاحياء ذكرى المحرقة، اجتمع ليفي مع المستشار الألماني اولف شولتس وتطرق خلال الاجتماع بينهما الى ارتفاع حوادث معاداة السامية في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص.

وفي اطار الفعاليات اليوم سيشارك وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بحفل التأبين في معسكر اعتقال ماوتهاوزن في النمسا وسيشارك بالتأبين أيضا المستشار النمساوي كارل نيهامر، ووزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ، ووزير الداخلية جيرهارد كارنر ورؤساء الجالية اليهودية.

وسيشارك لابيد في حفل "نحن نتذكر" امام النصب التذكاري الجديد للمحرقة في فيينا مع الرئيس النمساوي الكسندر فان در بلن، والمستشار النمساوي ورؤساء أحزاب وأعضاء برلمان.

وعرض امس العنوان WeRemember# بالتوازي على حيطان الكنيست االاسرائيلي ، والبرلمان النمساوي في فيينا والبرلمان الالماني، والذي يأتي في اطار الحملة الدولية لرفع الوعي ليوم المحرقة الدولي.

وتشارك البحرين في الفعاليات اليوم، وسيلقي الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خطابا مسجلا في حفل عبر الانترنت لـ"مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي" في العاصمة المنامة والذي يقام بالتعاون مع مركز "شمعون فيزنطل". وسيتحدث الرئيس الإسرائيلي في كلمته على أهمية احياء ذكرى المحرقة والخصوصية لاقامة الحفل في دولة عربية.

متحف المحرقة "ياد فاشيم" سيقيم يوما دراسيا للموظفين في السلك الديبلوماسي في اسرائيل، وسيجري بحضور الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ ووزير القضاء غدعون ساعر عبر الزوم .

ميخال هرتسوغ، زوجة الرئيس الإسرائيلي استضافت زوجة الرئيس الألماني الكا بودنبدر في حدث "ذكرى في الصالون" عبر الزوم، كما أحيت الكنيست امس الحدث في جلسة خاصة.